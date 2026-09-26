Шикунов: насколько я слышал, в "Ростове" действительно сложная ситуация с финансами

Бывший спортивный директор "Ростова" Александр Шикунов высказался о финансовом положении желто-синих.

Фото: ФК "Ростов"

- Новости из "Ростова" доносятся совсем печальные: насколько я слышал, там действительно сложная ситуация с финансами.