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Шикунов: насколько я слышал, в "Ростове" действительно сложная ситуация с финансами

Бывший спортивный директор "Ростова" Александр Шикунов высказался о финансовом положении желто-синих.
Фото: ФК "Ростов"
По словам Шикунова, в "Ростове" сложная ситуация с финансами и пока нет понимания, как это решать.

- Новости из "Ростова" доносятся совсем печальные: насколько я слышал, там действительно сложная ситуация с финансами.

И пока никто не понимает, как и за счет чего ее решать. Очень надеюсь, что все же найдется способ сохранить команду на плаву, - приводит слова Шикунова "СЭ".

Ранее сообщалось, что "Ростову" заблокировали счета из-за финансовых проблем, также инсайдеры отмечали, что отставка Джонатана Альбы с поста главного тренера связана с нехваткой средств. Сообщалось, что испанский специалист отказался от компенсации за расторжение контракта.

На данный момент желто-синие располагаются на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.

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