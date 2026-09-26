Шикунов: насколько я слышал, в "Ростове" действительно сложная ситуация с финансами

- Новости из "Ростова" доносятся совсем печальные: насколько я слышал, там действительно сложная ситуация с финансами.
И пока никто не понимает, как и за счет чего ее решать. Очень надеюсь, что все же найдется способ сохранить команду на плаву, - приводит слова Шикунова "СЭ".
Ранее сообщалось, что "Ростову" заблокировали счета из-за финансовых проблем, также инсайдеры отмечали, что отставка Джонатана Альбы с поста главного тренера связана с нехваткой средств. Сообщалось, что испанский специалист отказался от компенсации за расторжение контракта.
На данный момент желто-синие располагаются на 12 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 8 набранными очками в своем активе.