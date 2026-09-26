Экс-тренер "Спартака" - о сборной России: все устали от матчей, которые никому не нужны

- Как такового интереса, ажиотажа к матчам сборной России нет. Уже устали играть матчи, которые никому не нужны.
Да, интересно посмотреть на наших лучших футболистов вместе, но от таких соперников все устали, - приводит слова Ледяхова "Чемпионат".
Напомним, что национальная команда России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года и с того времени проводит лишь товарищеские встречи.
29 сентября национальная команда России сыграет с Ираном в Казани, 3 октября проведет товарищеский матч с Намибией в Екатеринбурге, а 6 числа сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде. Ранее подопечные Валерия Карпина играли с иранцами и нигерийцами.