Булыкин - о Соболеве: в "Зените" и Дзюба бы сейчас по семь забивал

— Сейчас — Тюкавин, который забивал в последних матчах, приносил пользу и должен дальше продолжать в том же духе.
— Однако по этому сезону у Соболева в копилке уже 7 голов, а у Тюкавина только 4...
— Тюкавин поперспективнее, помоложе, поинтереснее. Понятное дело, что в "Зените" и Дзюба бы сейчас по семь забивал. Но в плане перспективы, обученности и своих качеств Тюкавин — один из нападающих, на кого равняются и надеются, - приводит слова Булыкина "РБ Спорт".
В нынешнем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах десять матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу. На счету Александра Соболева 12 выходов на поле в составе "Зенита", десять забитых мячей и три голевые передачи. Оба нападающих вызваны в сборную России на предстоящие товарищеские встречи с Ираном, Намибией и Нигерией.
После девяти сыгранных туров бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками, петербуржцы располагаются на пятой строчке с 18 баллами в своем активе.