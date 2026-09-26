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Булыкин - о Соболеве: в "Зените" и Дзюба бы сейчас по семь забивал

Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин назвал лучшего российского нападающего.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Булыкина, Тюкавин - лучший российский форвард на данный момент.

— Сейчас — Тюкавин, который забивал в последних матчах, приносил пользу и должен дальше продолжать в том же духе.

— Однако по этому сезону у Соболева в копилке уже 7 голов, а у Тюкавина только 4...

— Тюкавин поперспективнее, помоложе, поинтереснее. Понятное дело, что в "Зените" и Дзюба бы сейчас по семь забивал. Но в плане перспективы, обученности и своих качеств Тюкавин — один из нападающих, на кого равняются и надеются, - приводит слова Булыкина "РБ Спорт".

В нынешнем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах десять матчей и записал на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу. На счету Александра Соболева 12 выходов на поле в составе "Зенита", десять забитых мячей и три голевые передачи. Оба нападающих вызваны в сборную России на предстоящие товарищеские встречи с Ираном, Намибией и Нигерией.

После девяти сыгранных туров бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками, петербуржцы располагаются на пятой строчке с 18 баллами в своем активе.

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