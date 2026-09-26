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Вагнер Лав ответил, жалеет ли он о чем-то в своей карьере

Экс-футболист ЦСКА Вагнер Лав ответил, доволен ли он своей карьерой.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Лава, он полностью доволен своей карьерой.

- Я очень доволен карьерой, если чего?то не случилось, значит, не случилось.
Если бы снова начал карьеру, то провел бы ее так же, - сказал Лав в эфире "Матч ТВ".

Сегодня, 26 сентября, состоится прощальный матч Вагнера Лава - сыграют команды "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Бразильский нападающий выступал за ЦСКА, "Палмейрас", "Фламенго", "Шаньдун Лунэн", "Коринтианс", "Монако", "Бешикташ", а также за ряд других бразильских клубов. В составе "армейцев" он провел 259 матчей и записал на свой счет 124 забитых мяча и 53 голевые передачи.

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