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"Что мы увидим там нового? Нужны официальные игры" Силкин - о матчах сборной России

Экс-главный тренер "Динамо" Сергей Силкин в беседе с Rusfootball.info высказался о предстоящих соперниках национальной команды на осенних сборах.
Фото: РФС
- Мне неинтересно сейчас смотреть матчи сборной России. Что мы нового там увидим?

Очевидно, игроки устали от таких игр — нужны официальные матчи. Но непонятно, как скоро это наступит. А товарищеских игр уже сыграно достаточное количество, и в большинстве из них не было ничего выдающегося, — сказал Силкин.

Сборная России проведёт три матча в рамках осеннего сбора. 29 сентября команда сыграет с Ираном в Казани, 3 октября встретится с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября проведёт матч с Нигерией в Нижнем Новгороде.

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