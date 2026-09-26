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Луценко ответил, намерен ли он вернуться в "Динамо" в качестве тренера

Экс-форвард "Динамо" Евгений Луценко рассказал о своих планах.
Фото: ФК "Динамо"
По словам Луценко, он получил тренерскую лицензию и в будущем хотел бы вернуться в "Динамо".

- Я получил лицензию тренера, но пока она позволяет мне работать только с детьми и юношами. Я хочу работать со взрослыми. В приоритете возвращение в одну из команд, за которую я играл.
Конечно, мне хочется вернуться в "Динамо" в качестве тренера, - приводит слова Луценко Metaratings.

Евгений Луценко выступал за московское "Динамо" с 2016 по 2019 год, также он был игроком столичного "Торпедо", "Ростова", "СКА-Энергии" и "Мордовии". Нападающий завершил карьеру профессионального футболиста в 2023 году.

В составе туляков Луценко становился победителем ФНЛ, также он становился чемпионом ФНЛ со столичным "Динамо". Всего в РПЛ нападающий провел 222 матча и записал на свой счет 44 забитых мяча и 22 голевые передачи.

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