Луценко ответил, намерен ли он вернуться в "Динамо" в качестве тренера

- Я получил лицензию тренера, но пока она позволяет мне работать только с детьми и юношами. Я хочу работать со взрослыми. В приоритете возвращение в одну из команд, за которую я играл.
Конечно, мне хочется вернуться в "Динамо" в качестве тренера, - приводит слова Луценко Metaratings.
Евгений Луценко выступал за московское "Динамо" с 2016 по 2019 год, также он был игроком столичного "Торпедо", "Ростова", "СКА-Энергии" и "Мордовии". Нападающий завершил карьеру профессионального футболиста в 2023 году.
В составе туляков Луценко становился победителем ФНЛ, также он становился чемпионом ФНЛ со столичным "Динамо". Всего в РПЛ нападающий провел 222 матча и записал на свой счет 44 забитых мяча и 22 голевые передачи.