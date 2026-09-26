Мостовой - о сборной России: у меня абсолютно нормальное отношение к товарищеским встречам

- Я, конечно же, буду смотреть матчи сборной России с Ираном, Намибией и Нигерией.
У меня абсолютно нормальное отношение к товарищеским встречам, которые являются неотъемлемой частью футбола. Другое дело, что мне не нравится, когда становится слишком много пафоса и разговоров после побед. По моему мнению, надо спокойно выходить, играть и побеждать, - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Напомним, что национальная команда России отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года и с того времени проводит лишь товарищеские встречи. 29 сентября национальная команда России сыграет с Ираном в Казани, 3 октября проведет товарищеский матч с Намибией в Екатеринбурге, а 6 числа сыграет с Нигерией в Нижнем Новгороде. Ранее подопечные Валерия Карпина играли с иранцами и нигерийцами.