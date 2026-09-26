Гендир "Ростова" объяснил назначение Кириченко на пост главного тренера

- Дмитрий Сергеевич уже работал в системе "Ростова" в то время, когда команда занимала второе место, выигрывала Кубок России и участвовала в Лиге чемпионов. Человек корнями отсюда, имеет большой опыт.
Теперь он возвращается домой, и для "Ростова", перестроения клуба и болельщиков это только плюс, - приводит слова Чайки "Чемпионат".
Сегодня, 26 сентября, "Ростов" объявил о назначении Дмитрия Кириченко на пост главного тренера, подробности соглашения не разглашаются.
Напомним, что на этой неделе "Ростов" объявил об отставке Джонатана Альбы с поста главного тренера - он занимал эту должность с февраля 2025 года. Дмитрий Кириченко входил в тренерский штаб ростовчан с 2014 по 2017 год, также он был главным тренером "Уфы" и ивановского "Текстильщика". После девяти сыгранных туров желто-синие занимают 12 место в турнирной таблице РПЛ.