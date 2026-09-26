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Елагин спрогнозировал, с каким счетом завершится матч Лиги Наций между сборными Англии и Испании

Многолетний телеведущий английских матчей Александр Елагин в интервью Rusfootball.info дал оценку состава англичан в сегодняшней встрече Лиги Наций Англия – Испания.
Фото: Global Look Press
- Трент будет играть. Это очевидно. Тут и его переход в "Реал", и плассеры, которые необходимы. Его универсализм тоже может сыграть важную роль. Но сумасшедшие кадровые проблемы. 27 вызвал, и пятеро сломались в последний момент. Большая надежда на Палмера, который показывает великолепную игру в начале сезона.

Да, "Челси" безобразно сыграл с "Брентфордом", но он был единственным светлым пятном. Кстати, первая победа над "Челси" дома за долгое время, на "Стенфорде" три раза выигрывали.
На "Уэмбли" сейчас, ну черт его знает. Я бы поставил на ничью – 1:1, - сказал Елагин.

Сегодня, 26 сентября, Англия на "Уэмбли" примет сборную Испании в матче Лиги Наций, стартовый свисток запланирован на 21:45 по московскому времени.

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