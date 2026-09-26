Рабинер - о матче Англия - Испания: мы увидим сегодня прообраз финала ЧЕ-2028

Известный спортивный журналист Игорь Рабинер в интервью Rusfootball.info дал прогноз на сегодняшний матч Лиги Наций Англия – Испания.

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Возможно, мы увидим сегодня прообраз финала ЧЕ-2028. Для Тухеля сейчас главная проблема заново завоевать авторитет в глазах игроков. Многие футболисты были разочарованы его решениями в полуфинале с Аргентиной. Учитывая все, ничья – 1:1, - сказал Рабинер.

- Очень интересно. Две команды из топ-4, которые на чемпионате мира не встречались. Но мы помним, что играли между собой в финале чемпионата Европы. С испанцами все понятно – мега-команда, которая выиграла полуфинал и финал сейчас с большим игровым запасом. Пусть даже с Аргентиной пришлось до овертайма доиграть.Де Ла Фуэнте на днях переподписал контракт на шесть лет, и это хорошая новость. Такие люди, как Ямаль и Кубарси взрослеют, будут делать команду еще сильнее. Не удивлюсь, если выиграют все большие турниры в ближайшем будущем. Хотя именно англичане принимают следующий чемпионат Европы.