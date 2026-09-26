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Вагнер Лав: Россия — мой второй дом

Экс-игрок ЦСКА Вагнер Лав рассказал о своем отношении к России.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам Лава, он считает Россию вторым домом.

- Россия — мой второй дом. Чувствую себя здесь очень хорошо и всегда счастлив приезжать.

Сейчас мои дети здесь, они узнают Москву, знакомятся с ее историей и культурой. Для меня между Россией и Бразилией очень плотная связь, - цитирует Лава "РБ Спорт".

Сегодня, 26 сентября, состоится прощальный матч Вагнера Лава - сыграют команды "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Бразильский нападающий выступал за ЦСКА, "Палмейрас", "Фламенго", "Шаньдун Лунэн", "Коринтианс", "Монако", "Бешикташ", а также за ряд других бразильских клубов. В составе "армейцев" он провел 259 матчей и записал на свой счет 124 забитых мяча и 53 голевые передачи.

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