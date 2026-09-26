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"Газзаев был как генерал, Слуцкий как отец". Вагнер Лав - об экс-тренерах ЦСКА

Экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав высказался о тренерах Валерие Газзаеве и Леониде Слуцком, под началом которых играл.
Фото: ПФК ЦСКА
"У них разные стили. Валерий Газзаев был более энергичный, такой, знаете, как генерал — жесткий. А Леонид Викторович скорее как отец. Он такой мягкий, больше разговорами убеждал.

Но оба тренера — победители", - сказал Лав.

Сегодня, 26 сентября, состоится прощальный матч 42-летнего бразильского нападающего Вагнера Лава. Игра, в которой примут участие "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава", состоится на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. Главными тренерами выступят бывшие наставники "армейцев" Валерий Газзаев и Леонид Слуцкий.

Источник: "РБ Спорт"

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