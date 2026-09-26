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"Урал" в меньшинстве удержал победу над костромским "Спартаком"

"Урал" переиграл на выезде "Спартак" из Костромы в отложенном матче 7-го тура Первой лиги (2:1).
Фото: ФК "Урал"
Защитник Силвие Бегич вывел гостей вперед на 27-й минуте игры. На 43-й минуте хозяева поля сравняли счет благодаря голу форварда Амура Калмыкова. Однако уральцы вновь повели на 70-й минуте после точного удара другого защитника - Дмитрия Тихого.

На 73-й и 76-й минутах хавбек екатеринбуржцев Лео Кордейро получил предупреждения и оставил свою команду в меньшинстве.

Первая лига

7 тур

Голы: Калмыков, 43 - Бегич, 27, Тихий, 70.

"Спартак" Кострома: Гайдаш, Тарасов, Чурсин (Камилов, 66_, Мохаммади, Бугарин, Немченко, Каптилович, Маляров, Спахич, Караев (Бугриёв, 68), Калмыков.

"Урал": Селихов, Бегич, Тихий, Итало, Коротков, Кордейро, Сунгатулин, Кайнов, Карапузов, Ишков, Фуррье.

Удаление: Лео Кордейро, 76.

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