"Урал" в меньшинстве удержал победу над костромским "Спартаком"

Фото: ФК "Урал"

Защитник Силвие Бегич вывел гостей вперед на 27-й минуте игры. На 43-й минуте хозяева поля сравняли счет благодаря голу форварда Амура Калмыкова. Однако уральцы вновь повели на 70-й минуте после точного удара другого защитника - Дмитрия Тихого.На 73-й и 76-й минутах хавбек екатеринбуржцев Лео Кордейро получил предупреждения и оставил свою команду в меньшинстве.: Калмыков, 43 - Бегич, 27, Тихий, 70.: Гайдаш, Тарасов, Чурсин (Камилов, 66_, Мохаммади, Бугарин, Немченко, Каптилович, Маляров, Спахич, Караев (Бугриёв, 68), Калмыков.: Селихов, Бегич, Тихий, Итало, Коротков, Кордейро, Сунгатулин, Кайнов, Карапузов, Ишков, Фуррье.: Лео Кордейро, 76.