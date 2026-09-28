Аленичев: обидно, что тульский "Арсенал" сейчас не в РПЛ

- Конечно, немного обидно что команда сейчас не в РПЛ, но считаю, что и стадион, и болельщики заслуживают, чтобы команда в ближайшее время туда вернулась.
Я как главный тренер сделаю всё возможное, чтобы мы радовали наших фанатов в каждой игре, - сказал Аленичев в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что в сентября текущего года Дмитрий Аленичев был назначен на пост главного тренера тульского "Арсенала". Он уже занимал этот пост в клубе с 2011 по 2015 год, также он работал на аналогичной должности в московском "Спартаке" и красноярском "Енисее". Ранее под его руководством туляки становились бронзовыми призерами ФНЛ (нынешняя Первая Лига) и напрямую выходили в РПЛ, а "Енисей" завоевывал бронзовые медали ФНЛ.
На данный момент туляки занимают 11 место в турнирной таблице Первой Лиги с 13 набранными очками по итогам 12 сыгранных туров.