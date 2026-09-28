В "Балтике" рассказали, почему сорвался переход Гассама в европейский клуб

Мы не закрыли сделку на флажке, потому что понимали, продав Гассама, не сможем подписать равнозначную замену. Это был "Панатинаикос", эту сделку мы не закрыли", - сказал Маргарян.
Натан Гассама выступает за "Балтику" с лета 2023 года. Защитник перешел в российский клуб из болгарской "Славии" и подписал контракт до июня 2028 года.
В этом сезоне игрок национальной сборной Мали провел 9 матчей в составе калининградской команды в РПЛ и отметился двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость воспитанника французского "Нанта" в 2,5 млн евро.
Источник: "Чемпионат"