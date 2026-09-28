В "Балтике" рассказали, почему сорвался переход Гассама в европейский клуб

Спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян сообщил, что летом защитника Натана Гассама хотели приобрести четыре клуба из Европы.

Фото: ФК "Балтика"

Мы не закрыли сделку на флажке, потому что понимали, продав Гассама, не сможем подписать равнозначную замену. Это был "Панатинаикос", эту сделку мы не закрыли", - сказал Маргарян.