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В "Балтике" рассказали, почему сорвался переход Гассама в европейский клуб

Спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян сообщил, что летом защитника Натана Гассама хотели приобрести четыре клуба из Европы.
Фото: ФК "Балтика"
"У нас было четыре предложения от европейских клубов. Какие-то отвалились сами по себе — где-то вмешалась геополитика, где-то тайминг был неудачный.

Мы не закрыли сделку на флажке, потому что понимали, продав Гассама, не сможем подписать равнозначную замену. Это был "Панатинаикос", эту сделку мы не закрыли", - сказал Маргарян.

Натан Гассама выступает за "Балтику" с лета 2023 года. Защитник перешел в российский клуб из болгарской "Славии" и подписал контракт до июня 2028 года.

В этом сезоне игрок национальной сборной Мали провел 9 матчей в составе калининградской команды в РПЛ и отметился двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость воспитанника французского "Нанта" в 2,5 млн евро.

Источник: "Чемпионат"

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