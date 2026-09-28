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"Достоин играть в Европе". В "Факеле" прокомментировали попадание их игрока в топ-10 защитников

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов отреагировал на включение Матвея Бардачева в десятку лучших молодых центральных защитников.
Фото: ФК "Факел"
"Заслуженно. Приятно. Я еще пару лет назад сказал, что надо обратить на него внимание. Рад поработать с этим футболистом. Если Матвей не сбавит к себе требования, то у него будет большое будущее.

По потенциалу он может играть в Европе. По своим качествам он достоин этого. Главное — не взлететь ментально. Но мы с ним проговорим этот момент и поможем", - сказал Пименов.

Ранее Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) поместил Матвея Бардачева из "Факела" на девятое место в списке лучших центральных защитников мира до 22 лет.

20-летний Бардачев является воспитанником академии "Зенита". Контракт игрока с петербургским клубом действует до 30 июня 2031 года.

Этим летом игрок присоединился к воронежской команде на правах аренды до конца нынешнего сезона. В составе "Факела" он провел 7 матчей в РПЛ и 2 игры в Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.

Источник: "СЭ"

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