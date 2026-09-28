"Достоин играть в Европе". В "Факеле" прокомментировали попадание их игрока в топ-10 защитников

Спортивный директор "Факела" Руслан Пименов отреагировал на включение Матвея Бардачева в десятку лучших молодых центральных защитников.

Фото: ФК "Факел"

По потенциалу он может играть в Европе. По своим качествам он достоин этого. Главное — не взлететь ментально. Но мы с ним проговорим этот момент и поможем", - сказал Пименов.