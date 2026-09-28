"Достоин играть в Европе". В "Факеле" прокомментировали попадание их игрока в топ-10 защитников

По потенциалу он может играть в Европе. По своим качествам он достоин этого. Главное — не взлететь ментально. Но мы с ним проговорим этот момент и поможем", - сказал Пименов.
Ранее Международный центр спортивных исследований в футболе (CIES) поместил Матвея Бардачева из "Факела" на девятое место в списке лучших центральных защитников мира до 22 лет.
20-летний Бардачев является воспитанником академии "Зенита". Контракт игрока с петербургским клубом действует до 30 июня 2031 года.
Этим летом игрок присоединился к воронежской команде на правах аренды до конца нынешнего сезона. В составе "Факела" он провел 7 матчей в РПЛ и 2 игры в Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: "СЭ"