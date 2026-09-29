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Рабинер назвал ключевой фактор матча России с Ираном и дал прогноз

Известный спортивный обозреватель Игорь Рабинер поделился с Rusfootball.info ожиданиями от сегодняшнего товарищеского матча Россия - Иран.
Фото: Михаил Шапаев / РФС
Рабинер высоко оценил уровень сборной Ирана, отдельно отметив выступление команды на чемпионате мира. По его словам, соперник россиян способен показать качественный футбол даже с учетом нескольких изменений в составе.

"Сборная Ирана произвела очень приятное впечатление на чемпионате мира. Удивительная команда, которая не проиграла ни одного матча, но вылетела после группового этапа. Я был на их встрече с бельгийцами и увидел очень приличное качество. Команда крепкая в любом составе", — заявил Рабинер.

Отдельное внимание обозреватель уделил российским футболистам, выступающим за рубежом. Он предположил, что Валерий Карпин даст сыграть большинству легионеров, после чего отпустит их в расположение клубов.

"Головин очень хорошо начал девятый сезон в "Монако" при Фелипе Луисе. К своему же профессиональному счастью не вернулся в РПЛ, о чем ходило много слухов. Интересно, как в новом статусе проявит себя Батраков. Ну и о позициях Сафонова комментарии излишни. Предположу ничью — 1:1", — добавил Рабинер.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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