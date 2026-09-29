Рабинер назвал ключевой фактор матча России с Ираном и дал прогноз

"Сборная Ирана произвела очень приятное впечатление на чемпионате мира. Удивительная команда, которая не проиграла ни одного матча, но вылетела после группового этапа. Я был на их встрече с бельгийцами и увидел очень приличное качество. Команда крепкая в любом составе", — заявил Рабинер.
Отдельное внимание обозреватель уделил российским футболистам, выступающим за рубежом. Он предположил, что Валерий Карпин даст сыграть большинству легионеров, после чего отпустит их в расположение клубов.
"Головин очень хорошо начал девятый сезон в "Монако" при Фелипе Луисе. К своему же профессиональному счастью не вернулся в РПЛ, о чем ходило много слухов. Интересно, как в новом статусе проявит себя Батраков. Ну и о позициях Сафонова комментарии излишни. Предположу ничью — 1:1", — добавил Рабинер.
Михаил Пукшанский, Rusfootball.info