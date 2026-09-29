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Мор назвал идеального тренера для "Родины": беспроигрышный вариант

Бывший футболист Эдуард Мор считает, что назначение Джонатана Альбы может стать для "Родины" оптимальным решением в борьбе за сохранение места в РПЛ.
Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"
Мор объяснил, что одним из главных преимуществ Альбы является его знакомство с российским футболом. Специалист уже работал в РПЛ с "Ростовом", поэтому ему не потребуется длительная адаптация к чемпионату.

"Альба уже адаптирован к нашему футболу. А потом, он же не один придет в "Родину", а с Онопко. Это очень важно, потому что Онопко — связующее звено. По большому счету, если команда хочет сохранить место в РПЛ, сейчас было бы опасно брать тренера, который только бы знакомился с нашим чемпионатом", — заявил Мор.

По мнению экс-футболиста, "Родине" необходим специалист, способный быстро включиться в работу и решать поставленные перед командой задачи.

"Если ты хочешь решать задачи, которые стоят перед "Родиной", нужен специалист, который знает наш чемпионат. Альба с Онопко могут быстро навести порядок. На мой взгляд, это чуть ли не идеальное решение. Альбу же даже выдергивать не нужно. Это беспроигрышный вариант", — добавил Мор.

Источник: "Чемпионат"

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