Мор назвал идеального тренера для "Родины": беспроигрышный вариант

Бывший футболист Эдуард Мор считает, что назначение Джонатана Альбы может стать для "Родины" оптимальным решением в борьбе за сохранение места в РПЛ.

Фото: Артём Гусев, "Чемпионат"

"Если ты хочешь решать задачи, которые стоят перед "Родиной", нужен специалист, который знает наш чемпионат. Альба с Онопко могут быстро навести порядок. На мой взгляд, это чуть ли не идеальное решение. Альбу же даже выдергивать не нужно. Это беспроигрышный вариант", — добавил Мор.