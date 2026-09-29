Глушенков - о европейском футболе: а что там смотреть?

"Что там смотреть? Я включил "Буде-Глимт" и "Баварию", посмотрел пять минут — и что толку? Глядеть, как "Бавария" просто контролирует мяч? Обычно я уже сплю в это время, готовлюсь к тренировке", — заявил Глушенков.
Форвард добавил, что зачастую предпочитает футболу сериалы. Одной из причин он назвал прагматичный стиль менее статусных команд, которые стараются сдерживать фаворитов.
"Да я лучше сериал посмотрю. Смысл смотреть, как просто катают мяч? То же самое было и на ЧМ: команды перекатывают мяч, а другие стоят в штрафной. Ну и какой смысл за этим наблюдать?" — отметил игрок.
При этом Глушенков выделил "Барселону", которой отдает предпочтение среди европейских клубов. По его мнению, нынешняя команда по уровню способна сравниться с каталонцами времен Хави и Иньесты.
В текущем сезоне Глушенков провел восемь матчей в РПЛ, забил шесть голов и сделал две результативные передачи.
Источник: "Матч ТВ"