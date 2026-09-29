Глушенков - о европейском футболе: а что там смотреть?

Фото: ФК "Зенит"

"Что там смотреть? Я включил "Буде-Глимт" и "Баварию", посмотрел пять минут — и что толку? Глядеть, как "Бавария" просто контролирует мяч? Обычно я уже сплю в это время, готовлюсь к тренировке", — заявил Глушенков.