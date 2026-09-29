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"Мне уйти?" - "Из сборной желательно". Соболев и Головин обменялись едкими репликами

Игроки сборной России Александр Головин и Александр Соболев продолжили обмен колкостями в адрес друг друга.
Фото: РФС / Сборная России
Видео с диалогом футболистов в самолете опубликовала пресс-служба сборной России.

Соболев: Еще есть места?

Головин: Места нет же тут, да? Пересядь.

Соболев: Уйти мне, Саша?

Головин: Да. Из сборной желательно.

Соболев: У нас новый диктатор в сборной.

Ранее в национальной команде показали фрагмент тренировки, где нападающий "Зенита" ударил по мячу и попал в хавбека "Монако", который в этот момент зашнуровывал бутсы и стоял спиной к нему.

Оправдываясь за свое действие, Соболев сказал: "Я же мимо бил, ты знаешь. В сучок попало". На что Головин отреагировал: "Ты дурак? Дурак что ли?".

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