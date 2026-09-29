Видео с диалогом футболистов в самолете опубликовала пресс-служба сборной России.
Соболев: Еще есть места?
Головин: Места нет же тут, да? Пересядь.
Соболев: Уйти мне, Саша?
Головин: Да. Из сборной желательно.
Соболев: У нас новый диктатор в сборной.
Ранее в национальной команде показали фрагмент тренировки, где нападающий "Зенита" ударил по мячу и попал в хавбека "Монако", который в этот момент зашнуровывал бутсы и стоял спиной к нему.
Оправдываясь за свое действие, Соболев сказал: "Я же мимо бил, ты знаешь. В сучок попало". На что Головин отреагировал: "Ты дурак? Дурак что ли?".
"Мне уйти?" - "Из сборной желательно". Соболев и Головин обменялись едкими репликами
Игроки сборной России Александр Головин и Александр Соболев продолжили обмен колкостями в адрес друг друга.
Фото: РФС / Сборная России