Как сообщили в пресс-службе московского "Локомотива", главный тренер Михаил Галактионов вернулся к работе с командой после отъезда по семейным обстоятельствам.
Напомним, ранее стало известно об уходе из жизни отца 42-летнего Галактионова.
В этом сезоне "железнодорожники" набрали 7 очков и по итогам 9 прошедших туров занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. На сегодняшний день команда Галактионова идет в зоне стыковых матчей.
Источник: "СЭ"
Галактионов вернулся к работе после отъезда из клуба
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов вернулся к обязанностям.
Фото: ФК "Локомотив"