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Галактионов вернулся к работе после отъезда из клуба

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов вернулся к обязанностям.
Фото: ФК "Локомотив"
Как сообщили в пресс-службе московского "Локомотива", главный тренер Михаил Галактионов вернулся к работе с командой после отъезда по семейным обстоятельствам.

Напомним, ранее стало известно об уходе из жизни отца 42-летнего Галактионова.

В этом сезоне "железнодорожники" набрали 7 очков и по итогам 9 прошедших туров занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ. На сегодняшний день команда Галактионова идет в зоне стыковых матчей.

Источник: "СЭ"

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