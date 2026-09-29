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Круговой назвал переход из "Зенита" в ЦСКА лучшим решением в карьере

Игрок сборной России Данил Круговой ответил, стал ли его переход из "Зенита" в ЦСКА его лучшим решением в карьере.
Фото: ПФК ЦСКА
"Скорее всего, да, потому что нужно было выйти из зоны комфорта, плюс возраст уже такой был. Пик карьеры, когда нужно было выбирать между двумя решениями. Подписать контракт с "Зенитом", его же предлагали, или перейти в ЦСКА, чтобы получать регулярную игровую практику. Думаю, что последнее было правильным решением.

Поэтому мы с женой сели, пообщались, решили, что нужно пробовать, потому что футбол не вечен. Хочется еще показать себя, показать, на что я способен, ради чего вообще тренируюсь, поэтому рад, что, тьфу-тьфу, все идет хорошо, своим чередом", - сказал Круговой.

Данил Круговой родился в городе Сиверский из Ленинградской области и является воспитанником академии "Зенита". Летом 2024 года Круговой стал свободным агентом и перешел из стана сине-бело-голубых в московский ЦСКА.

В составе петербургской команды защитник провел 105 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 11 результативных передач. В "Зените" он стал четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны, а также трижды выигрывал Суперкубок России.

За ЦСКА Круговой сыграл в 86 матчах и записал на свой счет 9 забитых мячей, а также добавил к этому 16 голевых ассистов.

Источник: ТАСС

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