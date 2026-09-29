Колосков объяснил, почему Россия проведет только три матча: никакой недоработки РФС здесь нет

Rusfootball.info высказался по поводу малого числа игр Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервьювысказался по поводу малого числа игр сборной России

Фото: Голубович Дмитрий, "Чемпионат"

Колосков не считает, что РФС можно обвинять в недостаточной работе при организации матчей национальной команды. По его словам, в нынешних условиях найти свободных соперников для России непросто.



"Иран, в отличие от Нигерии, привез боевой состав. Ждем хорошей игры. А что проведем три матча, а не четыре, это наши объективные реалии", — заявил Колосков. У России нет Лиги наций, нет свободных спарринг-партнеров, поэтому никакой недоработки РФС здесь нет", — сказал Колосков.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info