Тюкавин подтвердил контакты с Европой и обозначил условие для ухода из "Динамо"

На вопрос, были ли у него контакты с представителями европейских команд, футболист ответил утвердительно.
"Да, оно и было, и есть. Мы общаемся", — заявил Тюкавин.
Нападающий добавил, что поддерживает контакты в том числе с иностранными агентами. При этом сейчас он намерен сосредоточиться на своей игре и результативности.
"Это не секрет. Самое главное — без травм продолжать играть и забивать, чтобы оказаться в Европе. Самое главное для нападающего — это статистика — забивать и ждать этого момента. Когда поступит какое-то предложение в "Динамо", тогда и будем решать вопрос по отъезду", — рассказал Тюкавин.
В текущем сезоне РПЛ форвард забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в семи матчах.
Источник: "Советский спорт"