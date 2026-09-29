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Тюкавин подтвердил контакты с Европой и обозначил условие для ухода из "Динамо"

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин подтвердил, что продолжает общаться с представителями европейских клубов и рассчитывает в будущем продолжить карьеру за границей.
Фото: ФК "Динамо"
Тюкавин признался, что ориентирован на возможный переезд в Европу. Ранее агент Паулу Барбоза сообщал об интересе к форварду со стороны клубов Франции, Испании и Италии.

На вопрос, были ли у него контакты с представителями европейских команд, футболист ответил утвердительно.

"Да, оно и было, и есть. Мы общаемся", — заявил Тюкавин.

Нападающий добавил, что поддерживает контакты в том числе с иностранными агентами. При этом сейчас он намерен сосредоточиться на своей игре и результативности.

"Это не секрет. Самое главное — без травм продолжать играть и забивать, чтобы оказаться в Европе. Самое главное для нападающего — это статистика — забивать и ждать этого момента. Когда поступит какое-то предложение в "Динамо", тогда и будем решать вопрос по отъезду", — рассказал Тюкавин.

В текущем сезоне РПЛ форвард забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу в семи матчах.

Источник: "Советский спорт"

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