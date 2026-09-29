Колосков объяснил, зачем сборной России продолжать играть: на каждом матче стадион битком

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что национальная команда должна продолжать проводить матчи, поскольку ее игры по-прежнему вызывают большой интерес у болельщиков.

Фото: Михаил Шапаев, РФС

"Она должна жить, должна играть, должна показывать себя. Это же интересно зрителям. На каждом матче стадион битком — только этого достаточно, чтобы сборная играла. Хотелось бы, чтобы соперники привезли основной состав", — добавил Колосков.

Колосков поделился ожиданиями от предстоящей встречи сборных России и Ирана. Он рассчитывает увидеть атакующий футбол с большим количеством опасных моментов и забитых мячей."Надеюсь, что сегодня включу матч с Ираном и проведу 1,5 часа с удовольствием, увижу красивый и атакующий футбол, много забитых голов, хорошие комбинации", — заявил Колосков.Почетный президент РФС подчеркнул, что положительно относится к проведению матчей национальной команды даже в нынешних условиях.Россия сыграет с Ираном сегодня, 29 сентября, в Казани. Затем команда Валерия Карпина встретится с Намибией 3 октября и Нигерией 6 октября.Источник: "Чемпионат"