Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
19:00
Фарерские островаНе начат
Финляндия
19:00
БеларусьНе начат
Словакия
21:45
КазахстанНе начат
Шотландия
21:45
ШвейцарияНе начат
Чехия
21:45
АнглияНе начат
Люксембург
21:45
ИсландияНе начат
Болгария
21:45
ЭстонияНе начат
Испания
21:45
ХорватияНе начат
Сан-Марино
21:45
АлбанияНе начат
Словения
21:45
Северная МакедонияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
ИранНе начат

Колосков объяснил, зачем сборной России продолжать играть: на каждом матче стадион битком

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что национальная команда должна продолжать проводить матчи, поскольку ее игры по-прежнему вызывают большой интерес у болельщиков.
Фото: Михаил Шапаев, РФС
Колосков поделился ожиданиями от предстоящей встречи сборных России и Ирана. Он рассчитывает увидеть атакующий футбол с большим количеством опасных моментов и забитых мячей.

"Надеюсь, что сегодня включу матч с Ираном и проведу 1,5 часа с удовольствием, увижу красивый и атакующий футбол, много забитых голов, хорошие комбинации", — заявил Колосков.

Почетный президент РФС подчеркнул, что положительно относится к проведению матчей национальной команды даже в нынешних условиях.

"Она должна жить, должна играть, должна показывать себя. Это же интересно зрителям. На каждом матче стадион битком — только этого достаточно, чтобы сборная играла. Хотелось бы, чтобы соперники привезли основной состав", — добавил Колосков.

Россия сыграет с Ираном сегодня, 29 сентября, в Казани. Затем команда Валерия Карпина встретится с Намибией 3 октября и Нигерией 6 октября.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится