Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала список лучших игроков по общей дистанции по итогам 9 туров. Единоличным лидером стал полузащитник "Акрона" Стефан Лончар, который пробежал 111 791 м.
Второе место занял хавбек московского "Динамо" Бителло, показав результат в 105 591 м. Третья строчка досталась Никите Глушкову из махачкалинского "Динамо" - 105 051 м.
Также в топ-5 вошли Сергей Бабкин ("Локомотив") и Иван Обляков (ЦСКА), пробежавшие 105 055 и 104 783 метра соответственно.
Объявлены лидеры РПЛ по общей дистанции за 9 туров
Стали известны лучшие игроки чемпионата по суммарной дистанции.
Фото: ФК "Акрон"