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Игрок "Краснодара" неожиданно отказался от вызова в сборную Уругвая — известна причина

Как стало известно Rusfootball.info, защитник «Краснодара» Лукас Оласа отказался от вызова в национальную сборную Уругвая.
Фото: Сафонов Александр, "Чемпионат"
По информации Rusfootball.info, главный тренер сборной Уругвая Диего Форлан связался с Оласой и предложил ему присоединиться к национальной команде. Однако футболист "Краснодара" ответил отказом, объяснив свое решение проблемами с логистикой.

В ближайших матчах сборной Уругвая предстоит встретиться с Южной Кореей и Японией.

Оласа выступает за "Краснодар" с 2023 года. После девяти туров нынешнего сезона РПЛ краснодарцы набрали 21 очко и возглавляют турнирную таблицу. Сразу после международной паузы команда проведет домашний матч с "Зенитом", который идет на пятом месте.

Rusfootball.info

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