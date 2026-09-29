Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
19:00
Фарерские островаНе начат
Финляндия
19:00
БеларусьНе начат
Словакия
21:45
КазахстанНе начат
Шотландия
21:45
ШвейцарияНе начат
Чехия
21:45
АнглияНе начат
Люксембург
21:45
ИсландияНе начат
Болгария
21:45
ЭстонияНе начат
Испания
21:45
ХорватияНе начат
Сан-Марино
21:45
АлбанияНе начат
Словения
21:45
Северная МакедонияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
ИранНе начат

Круговой сделал признание о переходе из "Зенита" в ЦСКА: лучшее решение в карьере

Защитник ЦСКА Данил Круговой считает переход из "Зенита" в московский клуб правильным выбором, который позволил ему выйти из зоны комфорта и получать больше игровой практики.
Фото: ПФК ЦСКА
Круговой признался, что перед уходом из "Зенита" мог остаться в Санкт-Петербурге — клуб предлагал ему новый контракт. Однако футболист решил сменить команду, поскольку хотел регулярно выходить на поле и полностью раскрыть свои возможности.

"Нужно было выйти из зоны комфорта плюс возраст уже такой был. Пик карьеры, когда нужно было выбирать между двумя решениями. Подписать контракт с "Зенитом", его же предлагали, или перейти в ЦСКА, чтобы получать регулярную игровую практику. Думаю, что последнее было правильным решением", — рассказал Круговой.

Защитник отметил, что решение о смене клуба принимал вместе с женой.

"Мы с женой сели, пообщались, решили, что нужно пробовать, потому что футбол не вечен. Хочется еще показать себя, показать, на что я способен, ради чего вообще тренируюсь, поэтому рад, что, тьфу-тьфу, все идет хорошо, своим чередом", — добавил футболист.

Круговой покинул "Зенит" и присоединился к ЦСКА летом 2024 года на правах свободного агента.

Источник: ТАСС

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится