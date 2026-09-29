Круговой сделал признание о переходе из "Зенита" в ЦСКА: лучшее решение в карьере

"Нужно было выйти из зоны комфорта плюс возраст уже такой был. Пик карьеры, когда нужно было выбирать между двумя решениями. Подписать контракт с "Зенитом", его же предлагали, или перейти в ЦСКА, чтобы получать регулярную игровую практику. Думаю, что последнее было правильным решением", — рассказал Круговой.
Защитник отметил, что решение о смене клуба принимал вместе с женой.
"Мы с женой сели, пообщались, решили, что нужно пробовать, потому что футбол не вечен. Хочется еще показать себя, показать, на что я способен, ради чего вообще тренируюсь, поэтому рад, что, тьфу-тьфу, все идет хорошо, своим чередом", — добавил футболист.
Круговой покинул "Зенит" и присоединился к ЦСКА летом 2024 года на правах свободного агента.
Источник: ТАСС