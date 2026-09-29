Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Молдова
19:00
Фарерские островаНе начат
Финляндия
19:00
БеларусьНе начат
Словакия
21:45
КазахстанНе начат
Шотландия
21:45
ШвейцарияНе начат
Чехия
21:45
АнглияНе начат
Люксембург
21:45
ИсландияНе начат
Болгария
21:45
ЭстонияНе начат
Испания
21:45
ХорватияНе начат
Сан-Марино
21:45
АлбанияНе начат
Словения
21:45
Северная МакедонияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:00
ИранНе начат

Президент ФНЛ назвал клубы, готовые бороться за выход в РПЛ

Президент ФНЛ Наиль Измайлов ответил на вопрос, какие команды готовы к выходу в РПЛ.
Фото: ФНЛ
"За последние несколько лет команды, которые выходят из ФНЛ, как правило, закрепляются в РПЛ.

Если говорить именно по спортивному принципу, сейчас среди команд, способных бороться за выход в РПЛ, я бы назвал "Нижний Новгород", "Урал", "Сочи", "Ротор", костромской "Спартак" и "Торпедо", - сказал Измайлов.

Также глава лиги отметил, что впереди еще больше половины сезона, и многое в чемпионате может измениться.

По итогам 12 прошедших туров "Нижний Новгород" набрал 31 очко и является единоличным лидером турнирной таблицы Первой лиги. Второе место на данным момент занимает "Урал", в активе которого 25 набранных баллов, а на третьей строчке находился костромской "Спартак", у которого на одно очко меньше. Четвертую позицию, дающую право на попадание в стыковые матчи, занимает "Сочи" с 23 баллами в своей копилке.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится