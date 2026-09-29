Президент ФНЛ назвал клубы, готовые бороться за выход в РПЛ

Если говорить именно по спортивному принципу, сейчас среди команд, способных бороться за выход в РПЛ, я бы назвал "Нижний Новгород", "Урал", "Сочи", "Ротор", костромской "Спартак" и "Торпедо", - сказал Измайлов.
Также глава лиги отметил, что впереди еще больше половины сезона, и многое в чемпионате может измениться.
По итогам 12 прошедших туров "Нижний Новгород" набрал 31 очко и является единоличным лидером турнирной таблицы Первой лиги. Второе место на данным момент занимает "Урал", в активе которого 25 набранных баллов, а на третьей строчке находился костромской "Спартак", у которого на одно очко меньше. Четвертую позицию, дающую право на попадание в стыковые матчи, занимает "Сочи" с 23 баллами в своей копилке.
Источник: "Матч ТВ"