Глушенков рассказал, почему не празднует голы: просто не хочется

"Просто не хочется. Вы же любите всё обсуждать, вот, обсуждайте", — заявил Глушенков.
На вопрос, какой гол способен заставить его изменить привычку, форвард ответил: "Никакой. Захочу — отпраздную".
Глушенков допустил, что может проявить эмоции после особенно важного мяча. В качестве примера ему предложили представить победный гол "Краснодару" на последних минутах матча за чемпионство.
"После матча — да. Может, если захочу, то отпраздную на поле", — сказал футболист. Уточняя, как именно могло бы выглядеть такое празднование, Глушенков лаконично ответил: "Улыбнусь".
В текущем сезоне нападающий провел восемь матчей в РПЛ, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
Источник: "Матч ТВ"