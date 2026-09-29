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Глушенков рассказал, почему не празднует голы: просто не хочется

Нападающий "Зенита" Максим Глушенков объяснил, почему продолжает практически никак не праздновать забитые мячи.
Фото: ФК "Зенит"/ТАСС
Глушенков признался, что за сдержанным поведением после голов не стоит никакой особой причины. По словам футболиста, в данный момент у него просто нет желания эмоционально отмечать свои мячи.

"Просто не хочется. Вы же любите всё обсуждать, вот, обсуждайте", — заявил Глушенков.

На вопрос, какой гол способен заставить его изменить привычку, форвард ответил: "Никакой. Захочу — отпраздную".

Глушенков допустил, что может проявить эмоции после особенно важного мяча. В качестве примера ему предложили представить победный гол "Краснодару" на последних минутах матча за чемпионство.

"После матча — да. Может, если захочу, то отпраздную на поле", — сказал футболист. Уточняя, как именно могло бы выглядеть такое празднование, Глушенков лаконично ответил: "Улыбнусь".

В текущем сезоне нападающий провел восемь матчей в РПЛ, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Источник: "Матч ТВ"

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