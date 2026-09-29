По данным источника, дубайский "Аль-Наср" рассматривает возможность приобретения центрального защитника "Ростова" Умара Сако. Сообщается, что клуб из ОАЭ может подписать 30-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.
Сако присоединился к "Ростову" в январе 2024 года сначала на правах аренды, а позднее на полноценной основе. Его действующий контракт с ростовским клубом рассчитан до конца июня 2027-го. В нынешнем сезоне игрок провел за команду 11 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился забитым голом.
Источник: Sport24
"Аль-Наср" может подписать зимой защитника "Ростова"
Дубайский "Аль-Наср" заинтересован в игроке "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"