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"Аль-Наср" может подписать зимой защитника "Ростова"

Дубайский "Аль-Наср" заинтересован в игроке "Ростова".
Фото: ФК "Ростов"
По данным источника, дубайский "Аль-Наср" рассматривает возможность приобретения центрального защитника "Ростова" Умара Сако. Сообщается, что клуб из ОАЭ может подписать 30-летнего футболиста в зимнее трансферное окно.

Сако присоединился к "Ростову" в январе 2024 года сначала на правах аренды, а позднее на полноценной основе. Его действующий контракт с ростовским клубом рассчитан до конца июня 2027-го. В нынешнем сезоне игрок провел за команду 11 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых отметился забитым голом.

Источник: Sport24

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