Глушенков: в РПЛ миллион крайних нападающих с результативностью в 3 раза хуже. Я один тур не забью - все, сразу плохой

У нас в чемпионате миллион крайних нападающих, которые делают в три раза меньше голевых действий, чем я. Только если я условно один тур не забью — все, сразу Глушенков плохой", - сказал игрок "Зенита".
На старте текущего сезона Российской Премьер-Лиги Максим Глушенков записал на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи в 8 сыгранных турах. Одну игру 27-летний крайний нападающий пропустил из-за дисквалификации.
На сегодняшний день Глушенков занимает вторую строчку в бомбардирской гонке, уступая только своему одноклубнику форварду Александру Соболеву, в активе которого на один гол больше.
Источник: "Матч ТВ"