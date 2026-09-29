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Глушенков: в РПЛ миллион крайних нападающих с результативностью в 3 раза хуже. Я один тур не забью - все, сразу плохой

Вингер "Зенита" Максим Глушенков высказался о своей результативности.
Фото: ФК "Зенит"
"Все думают, что я какой-то бомбардир или кто-то еще. Получается забивать — забиваю, получается отдать передачу — здорово, классно. Я могу вообще не забивать. У нас что, Вендел много забивает и отдает? Нет. Но он другую пользу приносит команде.

У нас в чемпионате миллион крайних нападающих, которые делают в три раза меньше голевых действий, чем я. Только если я условно один тур не забью — все, сразу Глушенков плохой", - сказал игрок "Зенита".

На старте текущего сезона Российской Премьер-Лиги Максим Глушенков записал на свой счет шесть забитых мячей и две результативные передачи в 8 сыгранных турах. Одну игру 27-летний крайний нападающий пропустил из-за дисквалификации.

На сегодняшний день Глушенков занимает вторую строчку в бомбардирской гонке, уступая только своему одноклубнику форварду Александру Соболеву, в активе которого на один гол больше.

Источник: "Матч ТВ"

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