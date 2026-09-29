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"Бавария" может подписать на замену Нойеру вратаря сборной Англии

Мюнхенская "Бавария" ищет замену Мануэлю Нойеру, которому весной исполнится 41 год.
Фото: Getty Images
"Бавария" может приобрести 32-летнего голкипера "Эвертона" и сборной Англии Джордана Пикфорда, чтобы заменить 40-летнего Мануэля Нойера, контракт которого истекает летом 2027 года. Об этом сообщает Give me Sport.

В нынешнем сезоне Пикфорд провел 7 матчей за ливерпульскую команду во всех турнирах, в которых он пропустил 3 мяча и 5 раз отыграл на ноль. Действующий контракт вратаря рассчитан до июня 2029 года. Текущая рыночная стоимость англичанина, по данным Transfermarkt, составляет 13 млн евро.

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