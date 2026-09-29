"Бавария" может приобрести 32-летнего голкипера "Эвертона" и сборной Англии Джордана Пикфорда, чтобы заменить 40-летнего Мануэля Нойера, контракт которого истекает летом 2027 года. Об этом сообщает Give me Sport.
В нынешнем сезоне Пикфорд провел 7 матчей за ливерпульскую команду во всех турнирах, в которых он пропустил 3 мяча и 5 раз отыграл на ноль. Действующий контракт вратаря рассчитан до июня 2029 года. Текущая рыночная стоимость англичанина, по данным Transfermarkt, составляет 13 млн евро.
"Бавария" может подписать на замену Нойеру вратаря сборной Англии
Мюнхенская "Бавария" ищет замену Мануэлю Нойеру, которому весной исполнится 41 год.
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