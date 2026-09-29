"Как коты облизываются". В "Балтике" рассказали об интересе клубов к их форварду

Понимал, что где-то клубы ходят, как коты облизываются на молоко, но официальных предложений не было. Интересовались ли московские клубы? Не готов говорить, кто облизывался", - сказал Маргарян.
Брайан Хиль пополнил состав "Балтики" в январе прошлого года, перейдя из колумбийского "Депортес Толима". Нынешний контракт 25-летнего нападающего сборной Сальвадора с калининградским клубом рассчитан до 31 мая 2029 года. В этом сезоне форвард провел за команду 8 матчей в РПЛ и отметился 4 забитыми голами и одной результативной передачей.
Источник: "РБ Спорт"