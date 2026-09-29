"Как коты облизываются". В "Балтике" рассказали об интересе клубов к их форварду

Спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян высказался об интересе к нападающему команды Брайану Хилю.

Фото: ФК "Балтика"

Понимал, что где-то клубы ходят, как коты облизываются на молоко, но официальных предложений не было. Интересовались ли московские клубы? Не готов говорить, кто облизывался", - сказал Маргарян.