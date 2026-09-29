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"Как коты облизываются". В "Балтике" рассказали об интересе клубов к их форварду

Спортивный директор "Балтики" Армен Маргарян высказался об интересе к нападающему команды Брайану Хилю.
Фото: ФК "Балтика"
"Офферов по Хилю этим летом не было. По Гассама приходили, а по Хилю были только разговоры, обсуждения.

Понимал, что где-то клубы ходят, как коты облизываются на молоко, но официальных предложений не было. Интересовались ли московские клубы? Не готов говорить, кто облизывался", - сказал Маргарян.

Брайан Хиль пополнил состав "Балтики" в январе прошлого года, перейдя из колумбийского "Депортес Толима". Нынешний контракт 25-летнего нападающего сборной Сальвадора с калининградским клубом рассчитан до 31 мая 2029 года. В этом сезоне форвард провел за команду 8 матчей в РПЛ и отметился 4 забитыми голами и одной результативной передачей.

Источник: "РБ Спорт"

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