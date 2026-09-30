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Карпукас рассказал о конкуренции за место в центре поля сборной России

Полузащитник "Зенита" и сборной России Артём Карпукас оценил конкуренцию в средней линии национальной команды.
Фото: РФС
Футболист отметил, что Валерий Карпин выбирает состав с учётом игровой модели и качеств каждого исполнителя.

- Все зависит от Валерия Георгиевича Карпина. Мы же все разные. Нельзя сказать, что кто-то лучше, а кто-то хуже. У нас у всех есть лучшие качества.

Под модель игры Валерий Георгиевич выбирает людей, которые подходят, которых он видит, тех, кто лучше себя показывает, - сказал Карпукас в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Сборная России во вторник обыграла Иран в Казани со счётом 2:0. Следующие контрольные матчи команда Карпина проведёт 3 октября с Намибией в Екатеринбурге и 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде.

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