Карпукас рассказал о конкуренции за место в центре поля сборной России

- Все зависит от Валерия Георгиевича Карпина. Мы же все разные. Нельзя сказать, что кто-то лучше, а кто-то хуже. У нас у всех есть лучшие качества.
Под модель игры Валерий Георгиевич выбирает людей, которые подходят, которых он видит, тех, кто лучше себя показывает, - сказал Карпукас в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Сборная России во вторник обыграла Иран в Казани со счётом 2:0. Следующие контрольные матчи команда Карпина проведёт 3 октября с Намибией в Екатеринбурге и 6 октября с Нигерией в Нижнем Новгороде.