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Защитник "Зенита" дебютировал за сборную Аргентины

Футболист "Зенита" сыграл за сборную Аргентины.
Фото: Getty Images
В ночь с 30 сентября на 1 октября национальная команда Аргентины провела товарищескую встречу со сборной Боливии, которая завершилась победой "альбиселесте" со счетом 4:0. Защитник "Зенита" Роман Вега дебютировал за национальную команду Аргентины, выйдя на поле с первых минут - он провел весь матч, но не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне Вега провел за петербуржцев во всех турнирах 12 матчей.

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