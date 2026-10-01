В ночь с 30 сентября на 1 октября национальная команда Аргентины провела товарищескую встречу со сборной Боливии, которая завершилась победой "альбиселесте" со счетом 4:0. Защитник "Зенита" Роман Вега дебютировал за национальную команду Аргентины, выйдя на поле с первых минут - он провел весь матч, но не отметился результативными действиями.
В нынешнем сезоне Вега провел за петербуржцев во всех турнирах 12 матчей.
Защитник "Зенита" дебютировал за сборную Аргентины
Футболист "Зенита" сыграл за сборную Аргентины.
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