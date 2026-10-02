Ледяхов заступился за вратаря "Спартака" Максименко: он играет по праву

"Я не понимаю этой критики. Максименко, я считаю, надежный вратарь. Да, он может не выручить в каких-то моментах, но если посмотреть статистику, у него нет откровенных ляпов. Он очень стабильный вратарь", — заявил Ледяхов.
Бывший игрок красно-белых подчеркнул, что отдельные пропущенные мячи не дают оснований ставить под сомнение место Максименко в стартовом составе.
"Может быть, где-то он мог бы и выручить, но не выручил. Но критика в его адрес, я считаю, неоправданна. Максименко играет в основном составе "Спартака" по праву", — добавил Ледяхов.
В нынешнем сезоне РПЛ Максименко провел девять матчей и пропустил семь мячей.
Источник: "Советский спорт"