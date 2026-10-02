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Семак оценил дебют защитника "Зенита" в составе сборной Аргентины

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о дебюте защитника сине-бело-голубых Романа Веги за сборную Аргентины.
Фото: ФК "Зенит"
"Смотрел отрывки [матча]. Я думаю, что и команда в целом, и Роман, выглядели очень уверенными.

Понятно, что соперники не смогли им составить достойную конкуренцию, очень мало создавали, очень мало работы было у Веги прежде всего в оборонительной фазе. Но, тем не менее, он сыграл хороший матч, я его поздравил с дебютом", - сказал Семак.

Вчера, 1 октября, крайний левый защитник "Зенита" Роман Вега дебютировал за сборную Аргентины. Он вышел на игру против Боливии в стартовом составе, провел полный матч и помог одержать своей команде разгромную победу со счетом 4:0.

Вега перешел в петербургский клуб прошлым летом из "Архентинос Хуниорс" и подписал пятилетний контракт. В этом сезоне 22-летний игрок провел 12 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Источник: ФК "Зенит"

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