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Широков усомнился в чемпионском характере "Краснодара": они все время уступают

Бывший футболист сборной России Роман Широков высоко оценил игру "Краснодара", однако заявил, что не видит у команды чемпионской ментальности.
Фото: ФК "Краснодар"
Широков считает, что "Краснодар" выглядит более организованной командой по сравнению с рядом конкурентов. По его словам, клуб способен уверенно действовать с мячом и сохранять качество игры под давлением соперника.

"Краснодар" показывает хорошую игру. Те же "Спартак" и "Динамо" тоже проводят отдельные матчи качественно, но нет такого, что они обязательно будут так играть на постоянной основе. Просто у "Краснодара" более выстроена игра", — заявил Широков.

При этом экс-футболист обратил внимание на результаты команды в борьбе за трофеи.

"Они выиграли один чемпионат, а до этого и после все время уступают. И кубки, и чемпионаты проигрывают. Я не вижу у них чемпионской ментальности. По каким-то причинам "Краснодар" ее не обрел", — добавил Широков.

Источник: "Чемпионат"

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