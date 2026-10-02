Широков усомнился в чемпионском характере "Краснодара": они все время уступают

"Краснодар" показывает хорошую игру. Те же "Спартак" и "Динамо" тоже проводят отдельные матчи качественно, но нет такого, что они обязательно будут так играть на постоянной основе. Просто у "Краснодара" более выстроена игра", — заявил Широков.
При этом экс-футболист обратил внимание на результаты команды в борьбе за трофеи.
"Они выиграли один чемпионат, а до этого и после все время уступают. И кубки, и чемпионаты проигрывают. Я не вижу у них чемпионской ментальности. По каким-то причинам "Краснодар" ее не обрел", — добавил Широков.
Источник: "Чемпионат"