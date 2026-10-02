Широков усомнился в чемпионском характере "Краснодара": они все время уступают

Фото: ФК "Краснодар"

"Они выиграли один чемпионат, а до этого и после все время уступают. И кубки, и чемпионаты проигрывают. Я не вижу у них чемпионской ментальности. По каким-то причинам "Краснодар" ее не обрел", — добавил Широков.