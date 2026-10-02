Самарцы одержали уверенную победу в контрольном поединке, забив четыре безответных мяча. Дубль на свой счет записал вингер Денис Макаров, по голу забили нападающие Амар Рахманович и Джимми Марин.
Товарищеские матчи
Голы: Макаров, 27, 44, Рахманович, 40 (пен), Марин, 58.
"Крылья Советов": Кокарев, Божин, Ороз (Чернов, 31), Фернандес, Горшков, Баньяц, Столбов (Галдамес, 31), Макаров, Салтыков (Крамарич, 31), Шитов (Марин, 31), Рахманович.
"Акрон": Гудиев (Волочай, 46), Неделчару (Эсковаль, 46), Бокоев, Бардыбахин, Хосонов
(Бистрович, 46), Попенков, Видосавлевич, Базилевский, Аревало (Болдырев, 46), Дмитриев, Тедич.
Дубль Макарова помог "Крыльям Советов" разгромить "Акрон" в контрольном матче
"Крылья Советов" крупно обыграли "Акрон" в товарищеской встрече (4:0).
Фото: ФК "Крылья Советов"