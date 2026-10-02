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Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
4 - 0 4 0
АкронЗавершен

Дубль Макарова помог "Крыльям Советов" разгромить "Акрон" в контрольном матче

"Крылья Советов" крупно обыграли "Акрон" в товарищеской встрече (4:0).
Фото: ФК "Крылья Советов"
Самарцы одержали уверенную победу в контрольном поединке, забив четыре безответных мяча. Дубль на свой счет записал вингер Денис Макаров, по голу забили нападающие Амар Рахманович и Джимми Марин.

Товарищеские матчи

Голы: Макаров, 27, 44, Рахманович, 40 (пен), Марин, 58.

"Крылья Советов": Кокарев, Божин, Ороз (Чернов, 31), Фернандес, Горшков, Баньяц, Столбов (Галдамес, 31), Макаров, Салтыков (Крамарич, 31), Шитов (Марин, 31), Рахманович.

"Акрон": Гудиев (Волочай, 46), Неделчару (Эсковаль, 46), Бокоев, Бардыбахин, Хосонов
(Бистрович, 46), Попенков, Видосавлевич, Базилевский, Аревало (Болдырев, 46), Дмитриев, Тедич.

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