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Первый тренер Сауся призвал его уйти из "Спартака": при Карседо шансов будет очень мало

Первый тренер Владислава Сауся Александр Воронков в беседе с Rusfootball.info дал совет своему воспитаннику.
Фото: ФК "Спартак"
Воронков посоветовал своему воспитаннику рассмотреть вариант с временным уходом из московского клуба уже зимой. По его мнению, при Хуане Карлосе Карседо Саусю будет сложно рассчитывать на регулярное место в составе.

"Думаю, что зимой Владу нужно попробовать уйти в аренду. Шансов заиграть в "Спартаке" при Карседо у него будет очень мало. Если бы на него рассчитывали, то он бы регулярно играл. На скамейке никому не нравится сидеть — он должен играть", — заявил Воронков.

Саусь перешел в "Спартак" из "Балтики" минувшей зимой. Сумма трансфера составила € 3,8 млн. В нынешнем сезоне РПЛ защитник практически не получает игровой практики. Саусь принял участие только в одном матче чемпионата России, проведя на поле 13 минут.

Rusfootball.info

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