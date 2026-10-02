Первый тренер Сауся призвал его уйти из "Спартака": при Карседо шансов будет очень мало

Первый тренер Владислава Сауся Александр Воронков в беседе с Rusfootball.info дал совет своему воспитаннику.

Фото: ФК "Спартак"

"Думаю, что зимой Владу нужно попробовать уйти в аренду. Шансов заиграть в "Спартаке" при Карседо у него будет очень мало. Если бы на него рассчитывали, то он бы регулярно играл. На скамейке никому не нравится сидеть — он должен играть", — заявил Воронков.