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Фердинанд встал на защиту Роналду после скандала в сборной: где была Португалия до Криштиану?

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поддержал Криштиану Роналду на фоне его конфликта в сборной Португалии и напомнил о достижениях форварда.
Фото: Getty Images
Фердинанд считает несправедливым оценивать Роналду исключительно по последним годам карьеры. По его мнению, 41-летний нападающий по-прежнему демонстрирует выдающиеся показатели, а его вклад в успехи португальского футбола нельзя недооценивать.

"Где была Португалия до Криштиану Роналду? Чего она вообще добилась? Она хотя бы выходила на крупные турниры? Не говоря уже о том, чтобы что-то выиграть", — написал Фердинанд.

Экс-защитник также призвал вспомнить всю клубную карьеру португальца, а не концентрироваться только на ее заключительном этапе.

"Меня раздражает, что многие оценивают его по последним трем-четырем годам. Он по-прежнему показывает фантастические цифры для игрока его возраста. Неважно, в какой лиге он выступает, это все равно выдающиеся показатели. Такое ощущение, будто он уместил три карьеры в одну. Три карьеры мирового уровня", — добавил Фердинанд.

Ранее Роналду покинул расположение сборной Португалии на фоне конфликта с главным тренером Жорже Жезушем. В СМИ также появилась информация о возможном завершении форвардом карьеры в национальной команде.

Источник: социальная сеть X Рио Фердинанда

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