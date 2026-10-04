Защитник "Балтики": хотелось бы услышать гимн Лиги чемпионов в Калининграде

- Себя бы на этом уровне тоже хотелось проверить, посоревноваться с европейскими клубами. Но ничего страшного, что сейчас этого нет. Имеем что имеем.
Надеюсь, застану Лигу чемпионов с "Балтикой". Хотелось бы услышать гимн Лиги чемпионов в Калининграде, - приводит слова Варатынова "Матч ТВ".
Напомним, что с февраля 2022 года национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований.
После девяти сыгранных туров калининградская "Балтика" занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона команда Андрея Талалаева заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.