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Защитник "Балтики": хотелось бы услышать гимн Лиги чемпионов в Калининграде

Защитник "Балтики" Сергей Варатынов ответил, нет ли у него сожаления, что сейчас отсутствует возможность выступать в еврокубках.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Варатынова, он хотел бы проверить свои силы в Лиге чемпионов.

- Себя бы на этом уровне тоже хотелось проверить, посоревноваться с европейскими клубами. Но ничего страшного, что сейчас этого нет. Имеем что имеем.
Надеюсь, застану Лигу чемпионов с "Балтикой". Хотелось бы услышать гимн Лиги чемпионов в Калининграде, - приводит слова Варатынова "Матч ТВ".

Напомним, что с февраля 2022 года национальная команда России и российские клубы отстранены от международных соревнований.

После девяти сыгранных туров калининградская "Балтика" занимает восьмое место в турнирной таблице российского чемпионата с 11 набранными очками в своем активе. По итогам прошлого сезона команда Андрея Талалаева заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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