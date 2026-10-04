Миранчук - о Дзюбе: каждый мечтает столько забивать

- Как будто кажется, что неофициальная информация. Для нападающего самое главное — голы.
Если посмотреть на статистику Артема, то каждый мечтает столько забивать. Конечно, хорошая карьера, - приводит слова Миранчука ТАСС.
Ранее Артем Дзюба заявил, что его профессиональная карьера подошла к концу, однако через несколько часов высказал другое мнение насчет своего будущего.
Напомним, что Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. По окончании прошлого сезона он покинул "Акрон" на правах свободного агента, за тольяттинский клуб форвард выступал с сентября 2024 года. Ранее нападающий был игроком петербургского "Зенита", столичный "Спартака" и "Локомотива", а также тульского "Арсенала" и "Томи". В Турции россиянин выступал за "Адана Демирспор".