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Джорджевич: Дзюба может гордиться тем, что он сделал в футболе - он легенда

Экс-форвард "Зенита" Лука Джорджевич высказался о карьере Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Джодржевича, Дзюба - легенда российского футбола, и он многое сделал в футболе.

- Если Дзюба выберет закончить карьеру, он уже сейчас может гордиться тем, что сделал в футболе.

Но если он продолжит играть, думаю, все любители футбола будут с удовольствием следить за ним. Для меня Дзюба — легенда российского футбола, - приводит слова Джорджевича "Чемпионат".

Напомним, что Артем Дзюба выступал за "Акрон" с сентября 2024 года, по окончании прошлого сезона он покинул клуб на правах свободного агента. Форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Ранее нападающий заявлял, что хотел бы завершить карьеру в московском "Спартаке".

За свою карьеру Дзюба выступал за петербургский "Зенит", столичные "Спартак" и "Локомотив", а также был игроком "Томи" и тульского "Арсенала". В Турции он поиграл за "Адана Демирспор".

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