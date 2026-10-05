Джорджевич: Дзюба может гордиться тем, что он сделал в футболе - он легенда

- Если Дзюба выберет закончить карьеру, он уже сейчас может гордиться тем, что сделал в футболе.
Но если он продолжит играть, думаю, все любители футбола будут с удовольствием следить за ним. Для меня Дзюба — легенда российского футбола, - приводит слова Джорджевича "Чемпионат".
Напомним, что Артем Дзюба выступал за "Акрон" с сентября 2024 года, по окончании прошлого сезона он покинул клуб на правах свободного агента. Форвард является лучшим бомбардиром в истории чемпионата России и национальной команды страны. Ранее нападающий заявлял, что хотел бы завершить карьеру в московском "Спартаке".
За свою карьеру Дзюба выступал за петербургский "Зенит", столичные "Спартак" и "Локомотив", а также был игроком "Томи" и тульского "Арсенала". В Турции он поиграл за "Адана Демирспор".