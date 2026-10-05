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"Это часть моей истории". Экс-игрок "Спартака" сделал татуировку в честь клуба

Бывший полузащитник "Спартака" Ромуло рассказал о тату в честь красно-белых.
Фото: "Чемпионат"
"На правой руке у меня гладиатор — в честь "Спартака". Эта татуировка очень важна для меня, потому что "Спартак" — это тоже часть моей истории, я провел здесь много времени.

Воспоминания у меня хорошие, хотя не все, потому что была травма — время без игры далось мне тяжело психологически. Но я справился и всегда старался дать этому клубу максимум", - сказал Ромуло.

Ромуло перешел в "Спартак" летом 2012 года и выступал за московскую команду до января 2017-го, покинув клуб в качестве свободного агента. В составе красно-белых бразильский полузащитник провел 68 матчей во всех турнирах, включая еврокубки, в которых отметился 4 забитыми голами и 6 результативными передачами. Вместе со "Спартаком" Ромуло в 2017 году стал чемпионом России.

Источник: "СЭ"

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