"Это часть моей истории". Экс-игрок "Спартака" сделал татуировку в честь клуба

"На правой руке у меня гладиатор — в честь "Спартака". Эта татуировка очень важна для меня, потому что "Спартак" — это тоже часть моей истории, я провел здесь много времени.
Воспоминания у меня хорошие, хотя не все, потому что была травма — время без игры далось мне тяжело психологически. Но я справился и всегда старался дать этому клубу максимум", - сказал Ромуло.
Ромуло перешел в "Спартак" летом 2012 года и выступал за московскую команду до января 2017-го, покинув клуб в качестве свободного агента. В составе красно-белых бразильский полузащитник провел 68 матчей во всех турнирах, включая еврокубки, в которых отметился 4 забитыми голами и 6 результативными передачами. Вместе со "Спартаком" Ромуло в 2017 году стал чемпионом России.
Источник: "СЭ"