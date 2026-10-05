Экс-глава "Локомотива" считает неправильным назначение Акавова в клуб

"Я сторонник, чтобы спортивным директором работал человек, который знает "Локомотив". В клуб есть Дима Лоськов, которого почему-то отодвинули и убрали с тренерской скамейки. Гилерме был бы не хуже.
Неправильно, что назначают людей, которые не знакомы с клубной структурой "Локомотива", - сказал Наумов "Советскому спорту".
Сегодня, 5 октября, пресс-служба московского "Локомотива" объявила о назначении Наримана Акавова новым спортивным директором клуба. Ранее он работал главным скаутом в столичных "Динамо" и "Спартаке".
На данный момент красно-зеленые занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 7 очков в 9 встречах.