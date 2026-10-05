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Экс-глава "Локомотива" считает неправильным назначение Акавова в клуб

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о новом спортивном директоре красно-зеленых Наримане Акавове.
Фото: ФК "Локомотив"
Николай Наумов считает, что спортивным директором "железнодорожников" должен стать тот, кто знает клуб изнутри.

"Я сторонник, чтобы спортивным директором работал человек, который знает "Локомотив". В клуб есть Дима Лоськов, которого почему-то отодвинули и убрали с тренерской скамейки. Гилерме был бы не хуже.

Неправильно, что назначают людей, которые не знакомы с клубной структурой "Локомотива", - сказал Наумов "Советскому спорту".

Сегодня, 5 октября, пресс-служба московского "Локомотива" объявила о назначении Наримана Акавова новым спортивным директором клуба. Ранее он работал главным скаутом в столичных "Динамо" и "Спартаке".

На данный момент красно-зеленые занимают 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 7 очков в 9 встречах.

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