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Сычев оценил переход Батракова в "Галатасарай"

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий Сычев высказался о трансфере Алексея Батракова в "Галатасарай".
Фото: ФК "Галатасарай"
Дмитрий Сычев положительно оценивает переход Алексея Батракова из российского чемпионата в стамбульский "Галатасарай". Он отметил, что турецкий клуб может стать для футболиста трамплином в более статусные лиги.

"Считаю ли я удачным выбор Батракова переехать в Турцию? Да. Можно, конечно, говорить о несостоявшемся переходе в "ПСЖ", но, как говорится, что есть, то есть.
Он играет в Лиге чемпионов. Дальше у него открываются перспективы игры и в более статусных чемпионатах", - сказал Сычев "Спорт-Экспрессу".

Московский "Локомотив" продал Алексея Батракова в "Галатасарай" в середине августа. На данный момент атакующий полузащитник провел за клуб 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2031 года.

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