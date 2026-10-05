Сычев оценил переход Батракова в "Галатасарай"

"Считаю ли я удачным выбор Батракова переехать в Турцию? Да. Можно, конечно, говорить о несостоявшемся переходе в "ПСЖ", но, как говорится, что есть, то есть.Он играет в Лиге чемпионов. Дальше у него открываются перспективы игры и в более статусных чемпионатах", - сказал Сычев "Спорт-Экспрессу".
Московский "Локомотив" продал Алексея Батракова в "Галатасарай" в середине августа. На данный момент атакующий полузащитник провел за клуб 5 матчей и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2031 года.