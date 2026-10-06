Алексей Миранчук рассказал о своем будущем в "Атланте"

"Хочу ли остаться в "Атланте"? Сейчас — да. Надо общаться, обсуждать, какие у клуба перспективы. В футболе нельзя загадывать и планировать. Но сейчас хочу", - сказал Алексей Миранчук.
Алексей Миранчук перебрался в США летом 2024 года и подписал контракт с "Атлантой Юнайтед". Действующее соглашение атакующего полузащитника с американским клубом истекает в декабре 2027-го, но включает опцию продления еще на один год.
В этом сезоне российский хавбек провел 28 матчей за команду во всех турнирах, забил 7 голов и сделал 6 результативных ассистов.
Источник: "Чемпионат"