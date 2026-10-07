Кахигао раскрыл детали сложных переговоров "Спартака" с Барко: однозначно самые длинные

"Не могу сказать, что самые сложные. Однозначно самые длинные. Переговоры бывают разные. Барко — важный игрок для команды. Надеемся, что будет выступать на высоком уровне", — заявил Кахигао.
Спортивный директор также отметил отношения Барко с партнерами и болельщиками красно-белых. По его словам, одной из причин продолжительных переговоров стало большое количество юридических нюансов.
"У него прекрасные отношения в коллективе. Особенные отношения с болельщиками. Сложные ли были переговоры? Однозначно да. Сейчас много юридических деталей, которые нужно сверить. Обе стороны счастливы", — добавил Кахигао.
Источник: "Чемпионат"