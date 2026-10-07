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Кахигао раскрыл детали сложных переговоров "Спартака" с Барко: однозначно самые длинные

Спортивный директор "Спартака" Фрэнсис Кахигао рассказал, что переговоры о новом контракте Эсекьеля Барко затянулись и потребовали согласования большого количества юридических деталей.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" 5 октября официально объявил о продлении соглашения с аргентинским полузащитником еще на четыре года. Кахигао признал, что переговорный процесс оказался непростым, однако не стал называть его самым сложным в своей практике.

"Не могу сказать, что самые сложные. Однозначно самые длинные. Переговоры бывают разные. Барко — важный игрок для команды. Надеемся, что будет выступать на высоком уровне", — заявил Кахигао.

Спортивный директор также отметил отношения Барко с партнерами и болельщиками красно-белых. По его словам, одной из причин продолжительных переговоров стало большое количество юридических нюансов.

"У него прекрасные отношения в коллективе. Особенные отношения с болельщиками. Сложные ли были переговоры? Однозначно да. Сейчас много юридических деталей, которые нужно сверить. Обе стороны счастливы", — добавил Кахигао.

Источник: "Чемпионат"

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